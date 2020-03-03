Суд удалит сообщение о заявлении Гончарука с сайта, как только появится техническая возможность

Сообщение на сайте Окружного административного суда Киева (ОАСК) о получении заявления от премьер-министра Алексея Гончарука будет удалено, как только будет восстановлена работа сайта.



На данный момент сайт не выдержал нагрузки из-за большого количества посетителей. Об этом сообщил глава ОАСК Павел Вовк в Facebook.



«В связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук такое заявление не подавал, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, личности заявителя», — уточнил он.



Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) сообщил, что получил заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком — председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский. В нем истец попросил суд запретить Разумкову выносить на рассмотрение парламента на заседании 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука или об увольнении кого-либо из членов правительства.