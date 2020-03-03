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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

03 марта 2020, 22:20

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 марта.

Боевые действия

Здание школы в подконтрольной боевикам Александровке Донецкой области было повреждено в результате обстрела. Повреждения были зафиксированы наблюдателями СММ ОБСЕ 1 марта. Школа находится менее чем в 1,5 километрах от линии соприкосновения.

Житель Донецка был ранен в Киевском районе города, где он нашел металлический предмет, который впоследствии взорвался у него в руках.

Общество

Нидерланды в июле 2014 года были готовы прислать один из своих элитарных подразделений общей численностью около тысячи военных для охраны места падения самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines. Впоследствии власти страны отказались от этой миссии, так как боевики в конце концов согласились сотрудничать в вопросе репатриации останков.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин предложил жителям Донбасса с российскими паспортами присоединиться к обсуждению поправок в Конституцию России.

На банковские карточки освобожденных в конце декабря из плена украинцев начали поступать 100 тысяч гривен материальной помощи.

Очередной мощный подземный толчок произошел в Макеевке утром 3 марта. Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».

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