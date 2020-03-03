Геращенко выиграла суд у Штепы

Народный депутат Ирина Геращенко выиграла в первой инстанции суд у экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая подавала против нее иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщила сама Геращенко на своей странице в Facebook.



«Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы. Которая подала иск на меня о защите чести и достоинства, 17 марта — следующий суд, где против меня судятся экс-беркутовцы Аброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей «чести и достоинства», — написала Геращенко.



Она добавила, что экс-беркутовцы подали на нее в суд за отказ включать их в список на обмен.



Бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа подала в суд на Геращенко В июне 2018 году. Ранее аналогичные иски подали бывшие беркутовцы.



Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Штепу задержали 11 июля 2014 года.



5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й по счету состав судейской коллегии, который будет рассматривать ее дело заново.