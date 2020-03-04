На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще пятеро ранены

За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся в районе Широкино, Зайцево, Лебединского, Луганского.



В штабе добавили, что с началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.