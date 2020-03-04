В новом правительстве министерство реинтеграции Донбасса отделят от Минветеранов

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено на два министерства, одно из которых будет заниматься ветеранами, а второе — реинтеграцией Донбасса.



Об этом сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук после завершения рабочего совещания руководства фракции во вторник вечером, передает «Интерфакс-Украина».



Кравчук отметила, что министерство реинтеграции возглавит Алексей Резников, который является представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.



Она добавила, что министерство культуры, молодежи и спорта будет также разделено, поскольку министерство молодежи и спорта «должно существовать отдельно». Кроме того, в ведении министерства культуры останутся вопросы СМИ и информационной политики.



Кравчук указала, что о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, нужно спросить у него.

Вчера вечером состоялось заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Владимира Зеленского. Он предложил депутатам кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра. Также ожидаются другие кадровые перестановки в правительстве.