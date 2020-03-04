Боевики вновь отказывали ОБСЕ в пропуске через свои блокпосты

Боевики продолжают препятствовать свободе передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Так, патрули миссии не смогли попасть в неподконтрольные властям Верхнешироковское, Азов и Вознесеновку, сообщается в отчете СММ.



Боевики не пропустили наблюдателей СММ через свой блокпост в Верхнешироковском (бывш. Октябрь), сославшись на «проведение операции в данном районе». При этом гражданские автомобили свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.



Боевики «ДНР» также не пропустили членов ОБСЕ через свой блокпост в Заиченко. Таким образом, миссия не смогла попасть в населенный пункт Азов.



Находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. Вознесеновки (бывш. Червонопартизанск) боевик «ЛНР» сказал патрулю СММ покинуть этот район.



Мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю зону конфликта в Донецкой и Луганской областях, однако миссия регулярно сталкивается с ограничениями в ее работе, преимущественно со стороны незаконных вооруженных формирований.