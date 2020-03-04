Freedom House: Крым и оккупированный Донбасс не свободны, остальная Украина частично свободна

Freedom House оценил ситуацию с демократией в Крыму и оккупированном Донбассе как «несвободная», на остальной территории Украины — как «частично свободная». Об этом говорится в отчете о состоянии политических прав и гражданских свобод в странах мира, опубликованного организацией.



Если в прошлые годы ситуацию на Донбассе и в Крыму описывалась в основном разделе об Украине, то теперь для них выделили отдельные.



Организация оценивает восточный Донбасс как «несвободный». На территориях, подконтрольных группировкам «Л/ДНР», политическая жизнь существенно контролируется службами безопасности, не оставляя ни одного места для содержательной оппозиции. Гонения медиа и неуважение к верховенству права делают ситуацию с гражданскими свободами и политическими правами на Восточном Донбассе крайне тяжелой, указали в Freedom House.



Этот регион получил 5 баллов из 100. Отрицательный балл был поставлен по пункту о «сознательном изменении этнического состава страны или территории правительством или оккупационными властями с целью уничтожения культуры или смещение политического баланса в пользу другой группы».



В отчете о Крыме, который также оценивается как «несвободный», отмечается, что российские силы регулярно притесняют группы, которые не находятся под их полным контролем, оппозиционная политическая деятельность невозможна и почти не существует механизмов для привлечения чиновников к ответственности.



Ситуация на остальной территории Украины, которая оценивается как «частично свободная», значительно лучше и улучшается.



В то же время, демократию в Украине сдерживают, среди прочего, подконтрольность медиа олигархам и широко распространенная безнаказанность за насилие над журналистами и правозащитниками, отметили в Freedom House.