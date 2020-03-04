На Луганщине арестовали двух боевиков

Двум участникам незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими операции Объединенных сил избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Также им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).



По данным следствия, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки.



«Один из них присоединился в ряды террористической группировки так называемой "ДНР" после освобождения из исправительной колонии. Находясь на "должности" пулеметчика бандформирования, он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений на территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.



Другой фигурант дела, по данным правоохранителеей, после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганщины исполнял обязанности командира отделения одного из формирований группировки «ДНР» в районе Горловки и Дебальцево.



Продолжается досудебное расследование.