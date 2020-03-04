Послы ЕС продлили санкции для Януковича и его соратников

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза продлил еще на год санкций для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дипломатический источник.



Детали решения не раскрываются.



Ранее стало известно, что экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из списка исключены, а в отношении сына Януковича Александра санкции могут продлены только на полгода.



Таким образом, в санкционном списке вместе с Виктором Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год.



Многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.