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Милованов отказался дальше работать в Кабмине. Бородянский тоже может уйти

04 марта 2020, 12:38

Милованов отказался дальше работать в Кабмине. Бородянский тоже может уйти

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов покинет свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом Кабинете министров, однако отказался от него.

Обновлено. Депутат «Слуги народа» Данил Гетманцев подтвердил журналистам, что Милованов собрался в отставку.

Ранее замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отмечала, что после разделения Минэкономики на два министерства Милованов может занять должность министра аграрной политики в новом правительстве.

Также намерен уйти в отставку министр молодежи и спорта Владимир Бородянский в случае разделения министерства на два ведомства: Министерство культуры и Министерство спорта, сообщает НВ со ссылкой на источник.

За Бородянским хотят оставить Минкульт, который, как прежде, будет аккумулировать культуру, молодежную политику, информполитику и туризм. Спортом же будет опекаться отдельное министерство. Главой Минспорта может стать Вадим Гутцайт, вице-президент Федерации фехтования Украины.

Также уйти в отставку планирует министр образования и науки Анна Новосад. По данным НВ, это связано с тем, что ее не устраивает предложенный командой президента состав будущего Кабмина.

Вчера вечером состоялось заседание фракции «Слуга народа» при участии президента Владимира Зеленского. Он предложил депутатам кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, депутаты с этой кандидатурой согласились. Также ожидаются другие кадровые перестановки в правительстве.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров и о деятельности правоохранительных органов. 

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