Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса

Суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, который запланирован на 9 марта, не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.



«Нет, никаких изменений. Суд начнется в понедельник, 9 марта, в 10:00», — сказала Бюнк.



Ранее сообщалось, что на суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.



По данным нидерландского национального института здравоохранения (RIVM), общее число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 18.

В Кремле отказались прогнозировать решение суда в Нидерландах по делу о катастрофе «Боинга» рейса MH17.