В Луганской области на границе военные задержали россиянина, который хотел попасть в «ЛНР»

На границе с Россией в Луганской области военнослужащие операции Объединенных сил, задержали россиянина, который хотел нелегально пересечь границу и добраться оккупированной территории Луганской области. Там он планировал вступить в ряды боевиков. Об этом сообщает «Громадське радио» со ссылкой на представителя военнослужащих, входящих в состав ООС.



По словам источника, мужчина — житель Белгородской области. Неделю назад он освободился из исправительной колонии, где провел одиннадцать лет за умышленное убийство.



«Говорит, от знакомых из криминальной среды узнал о том, что в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР" и "ДНР" воюет немало людей с криминальным прошлым», — говорится в сообщении.



1 марта он попытался попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска, но не смог — в Троицком районе недалеко от границы с РФ был задержан.



Мужчину уже депортировали в Российской Федерации, а в настоящее время решается вопрос о закрытии ему въезда в Украину.