На Донбассе тяжело ранен военный

С начала текущих суток на Донбассе один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.



По даннмы ведомства, боевики дважды обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил с начала текущих суток.



Отмечается, что боевики открывали огонь в луганском направлении — неподалеку Крымского и Орехово.



Также указано, что пятеро военных, которые получили ранения 3 марта, были эвакуированы в военные госпитали для оказания необходимой медицинской помощи.