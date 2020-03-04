В Краматорске 8 марта состоится марш за права женщин

В Краматорске 8 марта в 12:00 на площади Мира состоится марш за права женщин и за ратификацию Стамбульской конвенции. Об этом сообщает пресс-служба Amnesty International Украина.



Уточнятся, что марш начнется с перекрестка улиц Парковой и Академической и завершится выступлениями организаторов на площади Мира.

Также 7 марта в 15:00 организаторы проведут пресс-конференцию в Антикризисном медиа центре в Краматорске на тему противодействия домашнему насилию.



В Amnesty International Украина отмечают, что любой украинец может присоединиться к акции, в том числе, написав депутатам Верховной Рады письмо с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Стамбульская конвенция — документ Совета Европы, о предотвращении домашнего насилия и насилия против женщин. Целью конвенции является предупреждение насилия и защиту пострадавших.