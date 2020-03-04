Оржель: Убыточные государственные шахты должны закрыть в течение пяти лет

Реформирование угольной отрасли, которое предусматривает закрытие 21 из 32 государственных шахт, обойдется госбюджету в 15 миллиардов гривен и может занять до 5 лет. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сказал в интервью УНИАН.



«Если говорить о фонде оплаты труда, то это примерно 6,6 миллиарда гривен. Закрытие одной шахты и перевод ее в экологически безопасный объект стоит от 200 до 500 миллионов гривень. Добавляем социальной пакет, который надо будет предоставить шахтерам. По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14-15 миллиардов гривен», — сказал он.



По словам министра, анализ показал, что из 32 государственных шахт к прибыльным отнесены четыре, еще три являются моногородами, то есть их закрыть нельзя.



Еще четыре шахты отнесены к так называемой группе энергетической безопасности — они не являются экономически привлекательными, но вместе с тем имеют большие запасы угля, а это означает определенную энергетическую подушку на случай экстремальной ситуации.



«В общем, действенными остаются одиннадцать шахт», — пояснил он.



Оржель отметил, что в Украине с 1 марта стартует большое строительство. Он считает, что поэтому шахтеры могут получить альтернативные источники заработка.