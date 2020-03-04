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Четверо военнослужащих получили ранения с начала суток на Донбассе

04 марта 2020, 18:38

Четверо военнослужащих получили ранения с начала суток на Донбассе

Четверо украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате обстрелов с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С полуночи и по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Крымского, Орехово, Мироновского и Шум.

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