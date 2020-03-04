Шмыгаль определился с составом нового Кабмина. Список

Обновлено. Позже Шмыгаль огласил этот список на внеочередном заседании парламента.



«Новости Донбасса» выяснили, что новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль подаст на рассмотрение Верховной Рады следующий состав Кабинета министров:



Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам европейской и евроаталнтической интеграции

Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации

Арсен Аваков — министр внутренних дел

Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов

Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта

Илья Емец — министр охраны здоровья

Владислав Криклий — министр инфраструктуры

Марина Лазебная — министр социальной политики

Денис Малюська — министр юстиции

Олег Немчинов — министр Кабинета министров

Игорь Уманский — министр финансов

Алексей Чернышов — министр развития громад и территорий.



По квоте президента Владимира Зеленского предложено назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны — Андрея Тарана.



Это еще не полный состав правительства. Во время заседания Рады Шмыгаль сообщил, что есть еще четыре вакансии. «И мы планируем расширить еще два направления», — добавил он.

4 марта Денис Шмыгаль стал премьер министром, заменив Алексея Гончарука.