Рябошапка назвал бессмысленной отмену амнистии участников Майдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил против отмены амнистии участников Евромайдана, однако призвал к изменению соответствующего закона.



«Я считаю это идею бессмысленной и с юридической точки зрения, в том числе, потому что это никоим образом не улучшит ситуацию», — сказал он во время внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта.



В то же время, по словам генпрокурора, закон о недопущении преследования участников Майдана требует изменений, так как в нынешнем виде препятствует расследованию преступлений.



«Но этот закон необходимо было бы изменить, потому что как минимум одна норма, которая препятствует расследованию дел, независимо оттого, кто мог быть человеком, совершившим преступление. Эта норма, в частности, касается невозможности собирать доказательства, сохранять информацию. И ее необходимо исправить», — пояснил Рябошапка.

Ранее врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года.



21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования участников массовых акций Евромайдана.



20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции по делам Майдана. Материалы уголовных производств перешли частично в Госбюро расследований.