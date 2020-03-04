Зеленский пожал руку Порошенко, но отказался здороваться с Гончаренко

Президент Владимир Зеленский пожал руку пятому президенту, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Разговор политиков состоялся накануне голосования за назначение новых членов правительства.



Накануне голосования Зеленский также подошел с разговором к депутату от «Евросолидарности» Алексею Гончаренко после того, как последний раскритиковал деятельность президента и правительства, ушедшего в отставку. Жать руку Гончаренко Зеленский отказался. У политиков также возникла словесная перепалка.

Позже Гончаренко заявил, что во время разговора Зеленский поблагодарил его.



«Потому что благодаря моим выступлениям он смог понять, что неправильно в стране, и он это перечислял в своем выступлении. Правда, не завершил так, как должен был завершить. Я сказал с трибуны ему в глаза: если ты не справился, то надо мужественно уйти», — сказал нардеп в эфире «Прямого».

Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение ряда членов Кабинета министров по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля.