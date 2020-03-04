«Евросолидарность» не будет голосовать за увольнение генпрокурора Рябошапки

Фракция «Европейской солидарности» не будет поддерживать постановление Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил нардеп от политсилы Владимир Вятрович. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы сегодня не поддерживали отставку правительства, мы сегодня не поддерживали голосование за новое правительство, потому что считаем, что это только имитация изменений, изменений не происходит. Точно также мы не будем голосовать за отставку генерального прокурора, считаем это неуместным. Это все делается для того, чтобы вместо 100% своего прокурора, получить 200% своего прокурора», — заявил Вятрович журналистам в кулуарах Верховной Рады.



Он считает, что целью изменения генерального прокурора является усиление влияния президента Владимира Зеленского на Офис генпрокурора и его руководство.

В Верховной Раде депутаты от «Слуги народа» собирают подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. Этот вопрос Верховная Рада, вероятно, рассмотрит завтра, 5 марта.



Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение ряда членов Кабинета министров по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля.