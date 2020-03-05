На Донбассе вчера зафиксировали шесть обстрелов, четверо украинских военных были ранены

За минувшие сутки вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в четверо украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов Крымское, Орехово, Мироновское, Шумы, Травневое.

По данным штаба, па прошедшие сутки боевики дважды совершили провокационный обстрел участка разведения сил №3 у Петровского, применив стрелковое оружие. В результате провокационных действий противника пострадавших нет, огонь украинские военнослужащие не открывали, режим тишины были соблюден.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, За текущие сутки потерь нет, подытожили в штабе ООС.