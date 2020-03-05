С 27 марта полномочия главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ будут разделены

Положение о разделении должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба вступят в силу 27 марта.



Такое решение поддержали 292 народных депутата, проголосовав во втором чтение и целом законопроект № 3015 «О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)».



Голосование состоялось на внеочередном заседании парламента в четверг вечером.



Изначально положение о разделенных должностях должно было вступить в силу с 1 января 2021 года.