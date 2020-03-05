Проминвестбанк продан за 269 миллионов гривен без согласия российского владельца

На бирже ПФТС были продали 99,7726% акций украинского Проминвестбанка за 268,7 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте биржи.



Имя покупателя не сообщается, не знают его и в российском Внешэкономбанке (ВЭБ), которому принадлежал Проминвестбанк.



Теперь ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки из-за потери «дочернего» банка. «Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, передает «Интерфакс».

В июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией 1998 года.



Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций Проминвестбанка. По решению суда их взыскали в пользу компании «Дайрис» из группы «Приват» Игоря Коломойского и партнеров.



На этой неделе ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж подтвердил свое решение о запрете продажи акций Проминвестбанка.



ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году.