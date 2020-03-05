«ЛНР» приговорила женщину к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Так называемый верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил женщину к 12 годам тюремного заключения за «государственную измену». Об этом сообщает «МГБ ЛНР».



Указано, что речь идет о местной дительнице Алевтине Поповой.



Ее обвиняют в том, что она по заданию Службы безопасности Украины якобы собирала сведения о действующих и бывших «военных и чиновниках» «ЛНР», подбирала среди них «кандидатов на вербовку, с последующим их использованием в качестве агентов либо участников в программе «Тебя ждут дома».