В Украине отменят массовые мероприятия из-за коронавируса

В Украине будут отменяться массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены ввести ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать массовые мероприятия, конференции, спортивные мероприятия, будем временно закрывать школы», — сказал он во время брифинга в Новых Санжарах.



Ляшко отметил, что это будет сделано с целью уменьшить массовые скопления людей. «Все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем», — добавил замглавы Минздрава.

3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 — в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.



Еще шестерых украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.