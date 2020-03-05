«ДНР» заявила о задержании мариупольца по обвинению в «контрабанде наркотиков»

Боевики «ДНР» задержали на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» жителя Мариуполя «по подозрению в перевозке наркотиков». Об этом заявили в «МВД» группировки «ДНР».



Утверждается, что мужчина перевозил полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В отношении него начато «уголовное дело».



Подробности не сообщаются.

Напомним, что «ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы соцработницу благотворительного фонда «Клуб Світанок» Наталью Зеленину по обвинению в «контрабанде наркотических препаратов». Женщина уже 28 месяцев удерживается в донецком СИЗО, после того как у нее обнаружили ЗПТ бупренорфин, легально полученный в Винницком облнаркодиспансере.