Зеленский допустил появление в Кабмине ответственного за промышленность

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у руководства страны есть несколько вариантов относительно того, кто займется промышленной политикой в новом Кабинете министров.



«Министерства промышленности давно нет в стране, вы знаете. Мы думаем об этом. У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по промышленности, и оборонной промышленности также», — сказал он на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.



Зеленский отметил, что велись переговоры с генеральным конструктором конструкторского бюро «Луч» Олегом Коростылевым.



Также президент отметил, что есть вариант, когда будет департамент промышленности в министерстве экономики, который будет возглавлять первый вице-премьер. «Или может быть отдельный вице-премьер-министр по промышленности и торговли. Это структурный вопрос», — добавил он.



По словам Зеленского, главное, чтобы это не был «вице-премьер без полномочий».

4 марта Денис Шмыгаль стал премьер министром, заменив Алексея Гончарука. В тот же день был сформирован новый состав правительства, однако не назначены несколько министров. Зеленский убежден, что Кабмин будет укомплектован в ближайшее время.



Еще не были назначены министр экономики и сельского хозяйства, министр энергетики, министр образования и министр культуры. Парламент сможет проголосовать за них на внеочередном заседании, которое планируется на следующей пленарной неделе.