Погранслужба отчиталась о задержании боевика «ДНР»

Пограничники Краматорского отряда Донецкой области задержали бывшего боевика группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.



Отмечается, что мужчина был в рядах боевиков в 2014 году, а позже «пытался скрыться от правосудия и войны» в Краматорске. Ему инкриминировано обвинение по статье 260 Уголовного кодекса «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».



Госпогранслужба отметила, что зимой 2020 года пограничники установили 23 человека, которые были причастны к преступлениям против государства. Также начато 22 уголовных производства. Относительно десяти человек уже принято обвинительные решения судов в отношении других лиц — материалы находятся в судах.