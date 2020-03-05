На Донбассе трое украинских военных получили ранения

Трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг после 12.00. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



По данным штаба, с начала текущих суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза — после полудня.



Под обстрел попали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» и за пределами участков разведения сил и средств.