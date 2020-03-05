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«ДНР» вывесила на своем блокпосте российский флаг

05 марта 2020, 21:16

«ДНР» вывесила на своем блокпосте российский флаг

Группировка «ДНР» вывесила на своем блокпосте у оккупированной Горловки рядом со своим и российский флаг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин.

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