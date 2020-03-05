Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 марта.

Политика

Во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона передала список из 200 человек для будущего обмена удерживаемыми лицами. По словам президента Владимира Зеленского, некоторые люди, которых Украина хочет вернуть, могли уже умереть.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила женщину к 12 годам тюремного заключения за «государственную измену» по обвинению в работе на СБУ.



Боевики «ДНР» задержали на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» жителя Мариуполя «по подозрению в перевозке наркотиков».



Общество



Группировка «ДНР» вывесила на своем блокпосте возле Горловки российский флаг.



Шевченковский районный суд Киева назначил освобожденному в рамках обмена 29 декабря Евгению Бражникову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его подозревают в издевательствах над другими пленными боевиков «ДНР».



Международный комитет Красного Креста направил медицинское оборудование общим весом почти 5 тонн в неподконтрольные властям районы Донбасса.



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