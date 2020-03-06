Шмыгаль заявил о гуманитарной катастрофе в случае неподачи воды в Крым

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



«Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе... Мы не перекроем воду для украинцев... Мы не можем не давать воду украинцам», — сказал премьер-министр.

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4 марта Денис Шмыгаль стал премьер министром, заменив Алексея Гончарука.