На Донбассе зафиксировали 10 обстрелов: пострадали трое украинских военных

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, еще два получили боевые травмы. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял наши позиции с запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.



Огонь велся по позициям у Авдеевки, Зайцево, Орехово, Новозвановки, Луганского.



Также, по данным штаба, противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3 у Петровского, применив стрелковое оружие, пострадавших нет.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.