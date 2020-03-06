Рябошапка в Раде переписывался с Богданом, пока его увольняли

Руслан Рябошапка во время внеочередного заседания Верховной Рады, на котором ему выразили недоверие, вел переписку с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом. Фотографии мобильного телефона Рябошапки сделала «Страна».



О чем генпрокурор говорил с Богданом — досконально непонятно. Приводим их диалог полностью:



Рябошапка: Арахамия



Богдан: П..ды ему дал



Рябошапка: Они наговорили глупостей



Богдан:«Дебилы бл...ть дурные



Богдан: Ну шо там у вас?



Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?

Также Рябошапка переписывался на заседании с девушкой по имени Ксана, которой говорит о том, что президент «дал команду» его уволить.



Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні — то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена



Рябошапка: угу, я помітив



Ксана: І Венедиктова ж мочить



Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити



Ксана: Тоді жги в Парламенті. Сили тобі.

Вчера, 5 марта, Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. На внеочередном заседании парламент принял постановление о выражении недоверия ему — 263 голоса «за».