У моряков, прибывающих в порт Мариуполя, измеряют температуру

Фото: Донецкий пограничный отряд

Медики проверяют температуру и опрашивают экипаж всех суден, прибывающих в Мариупольский торговый порт, с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщили в Донецком пограничном отряде.



Отмечается, что перед проведением контрольных процедур на борт судна поднимаются врачи для скрининга температуры и проверки санитарных деклараций всех членов экипажа. Только после этого разрешается проведение контрольных мероприятий военнослужащими Донецкого пограничного отряда.



На данный момент подозрений на COVID-19 у команд суден в порту Мариуполя не зафиксировано.

3 марта в Украине впервые зафиксировали лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 — в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.



Еще шестерых украинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.



Напомним, в Донецкой области отсутствует лаборатория с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Вчера с подозрением на коронавирус госпитализировали жительницу Краматорска.