Шмыгаль объяснил свои слова о воде Крыму: Будем поставлять украинцам при необходимости

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде объяснил свои слова о поставках воды в аннексированный Россией Крым.



«Мы не будем поставлять воду для военных и промышленных объектов», — подчеркнул он.



При этом Шмыгаль добавил, что украинская сторона будет поставлять воду на полуостров «в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья».



«Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить — это наше обязательство перед нашими гражданами. Я вчера ровно об этом сказал. Мы не говорим о возобновлении промышленных поставок воды», — продолжил премьер.



Шмыгаль также призвал депутатов «не политизировать вопрос».

Вчера вечером Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу «Право на власть» выразил мнение, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что правительство не имеет технической возможности подавать воду украинцам в Крым до возвращения полуострова в состав Украины.



4 марта Шмыгаль стал премьер министром, заменив Алексея Гончарука.