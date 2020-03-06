Чумак назначен и.о генпрокурора

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Виктор Чумак. Об этом сообщают источники, «Интерфакс-Украина», ZN.UA и «Українських Новин».



Чумак занимал должность заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки, которому вчера Верховная Рада выразила недоверие и отправила в отставку.



Собеседник «Интерфакс-Украина» также рассказал, что 5 марта из генпрокуратуры уволился заместитель генпрокурора Виталий Касько. Его заявление подписывал Руслан Рябошапка.



Чумак занимал должность замгенпрокурора с января.



В 2014 году Чумак избрался народным депутатом от «Блока Петра Порошенко». В 2016 году покинул фракцию.



Чумак находится в санкционном списке РФ.