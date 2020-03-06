На Донетчине ОБСЕ увидела предмет, похожий на мину, на дороге у поселка

Наблюдатели СММ ОБСЕ видели предположительно взрывное устройство в 10 метрах от своего автомобиля вблизи подконтрольного боевикам Заиченко Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



4 марта патруль СММ увидел на обочине дороги местного значения, которой регулярно пользуется гражданское население, предмет, который по их оценке, был взрывным устройством или миной с верхней усиленной металлической пластиной.



Команда СММ ожидала на группу по разминированию из числа членов «ДНР» для снятия металлической пластины около 25 минут, прежде чем патруль вернулся на базу.