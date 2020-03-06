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«ДНР» установит медицинское наблюдение за приезжающими из стран с коронавирусом

06 марта 2020, 13:49

«ДНР» установит медицинское наблюдение за приезжающими из стран с коронавирусом

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории установит медицинское наблюдение за местными жителями, которые приехали из стран, где наблюдается большое количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в «министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР» передает сепаратистский ресурс ДАН.

Там отметили, что совместно с «Минздравом ДНР» было проведено срочное совещание с местными туристическими агентствами о текущей эпидемиологической ситуации в мире и имеющихся рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

«На встрече эпидемиолог Минздрава сообщил, что за лицами, прибывшими из стран, где регистрируются случаи заболевания СOVID-2019, будет установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у людей, прибывших из этих стран, будут измерять температуру на пунктах пропуска, а также поставят на медицинский учет в целях профилактики. При этом подчеркивается, что не будет такого, «что человека изолируют на 14 дней».

Информацию о туристах, которые вернулись из стран, где произошла вспышка коронавируса, будут давать туристические агентства.

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