Сын Януковича намерен оспорить пребывание в санкционном списке ЕС

Сын беглого экс-президента Виктора Януковича Александр оспорит в Суде справедливости ЕС решение о продлении в отношении него санкций Европейского союза. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Янукович считает продление санкций в отношении него политически мотивированным решением.



«Данное решение противоречит и выглядит абсурдным на фоне решений Европейского суда, который признал введенные санкции в отношении Александра Януковича незаконными и безосновательными, и постановил отменить их», — говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Януковича.



Александр Янукович является акционером группы компаний МАКО, которую Генеральная прокуратура с 2014 года подозревает в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн грн.



Янукович называет обвинения полностью сфальсифицированным с целью «рейдерского захвата» своих активов.



В 2015 году Интерпол исключил Александра Януковича из списка разыскиваемых лиц.

Совет Европейского Союза 5 марта снял санкции с двух чиновников времен правления Виктора Януковича: бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.



ЕС также продлил санкции до 6 марта 2021 года в отношении десяти соратников беглого президента. Помимо самого Виктора Януковича, в «черном списке» ЕС остаются его сын Александр, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший замминистра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник и олигарх Сергей Курченко.



В прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС.