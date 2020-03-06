Штаб опроверг информацию о возвращении ВСУ на позиции вблизи Петровского

Украинские подразделения не возвращались на позиции вблизи Петровского Донецкой области, где в прошлом году состоялось разведение сил. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в ответ на распространенную в сепаратистских ресурсах информацию.
«Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня», — говорится в сообщении.
Вчера, 5 марта, украинская сторона зафиксировала провокационный обстрел участка разведения из стрелкового оружия. Обстрел велся с позиций боевиков в районе населенного пункта Викторовка.
СММ ОБСЕ за последние недели фиксирует нарушения режима прекращения огня вблизи участка разведения в Петровском Донецкой области.