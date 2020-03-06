Бельгия призвала РФ к сотрудничеству в расследовании крушения МН17

Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения малайзийского «Боинга 777» рейса МН17 в небе над Донецкой областью в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Правосудие должно свершиться. Бельгия приветствует открытие уголовного процесса 9 марта. Речь идет о важном этапе, когда виновные в уничтожении самолета рейса MH17 ответят за свои действия. Мы полностью доверяем независимости и профессионализму предстоящих в нидерландском суде юридических процедур по нидерландскому праву», — говорится в заявлении главы МИД Бельгии.



Министр отметил, что семьи погибших имеют право знать правду о трагедии.



«В то время как уголовное расследование Совместной следственной группы продолжается, мы призываем все государства, включая Российскую Федерацию, полностью сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН», — сказано в заявлении.

19 июня 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.