На «Центрэнерго» заявили, что Коломойский зарабатывает по $30 млн ежемесячно на схемах

Олигарх Игорь Коломойский сохранил влияние на государственное «Центрэнерго», несмотря на смену менеджмента на ПАО. Об этом заявил глава совета кредиторов «Центрэнерго» Дмитрий Крючков в интервью «Стране».



«Коломойский. Управляют его люди. Новое руководство пока никак не влияет на работу предприятия», — заявил он.



Крючков утверждает, что на ПАО действует схема, которая позволяет Коломойскому зарабатывать по 30 млн долларов в месяц. По его словам, схема заключается следующим образом:



«На ферросплавные заводы и "Днепроазот" Коломойского электроэнергия поставляется на 25% дешевле рынка. Уголь, который в России закупается по 76 долларов за тонну, на госкомпанию заходит по 125 долларов плюс расходы на транспорт. Поставки угля и отпуск электроэнергии осуществляются через фирмы-прокладки. Это "однодневки" с уставным фондом в тысячу гривен.



Часть из них исчезает, но при этом "забывает" рассчитаться с "Центрэнерго", за счет чего формируется практически безнадежная дебиторская задолженность. То же самое по электроэнергии. Ферроспрлавные заводы по документам ничего "Центрэнерго" не должны. Но должен трейдер, через которого идут поставки. И непонятно, удастся ли взыскать с него средства».



Крючков отметил, что убытки «Центрэнерго» на сегодня превышают 3 млрд гривен, компания фактически банкрот.



«Но Коломойский продолжает вынимать с "Центрэнерго" по 30 миллионов долларов в месяц», — добавил он.



По словам главы совета кредиторов, олигарх Ринат Ахметов владеет третью долгов «Центрэнерго», но на данный момент не участвует в разрешении финансовых проблем ПАО. Крючков сомневается, что ДТЭК Ахметова предпримет попытку приватизации «Центрэнерго», так как компания сконцентрировала большое количество активов на тепловом рынке Украины.



«Антимонопольное законодательство попросту не позволит», — подытожил он.



Ранее президент Владимир Зеленский попросил компанию ДТЭК Рината Ахметова помочь найти покупателя на «Центрэнерго» и неприбыльные шахты.