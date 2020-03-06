Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 марта.

Политика

Президент Владимир Зеленский пригрозил российской стороне выйти из соглашений по Донбассу в случае отсутствия прогресса к концу 2020 года.



Зеленский сообщил о планах проведения обмена удерживаемыми лицами в марте и саммита глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России) в конце апреля.



Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения малайзийского «Боинга 777» рейса МН17 в небе над Донецкой областью в 2014 году.



Экономика



СБУ прекратила канал финансирования группировки «ЛНР» через банковские и электронные платежные системы. Сейчас заблокированы карточные счета, на которых находится около 20 млн гривен.



«ЛНР» установила размер «акциза» на электронные сигареты и нагревающиеся системы для курения.



Боевые действия



СММ ОБСЕ подтвердила факт ранения двух жителей подконтрольного боевикам Докучаевска Донецкой области в результате обстрела 4 марта. Супруги получили осколочные ранения после того, как снаряд попал в их транспортное средство.



Общество



Группировка «ДНР» лишила украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной ей территории.



На украинских КПВВ на Донбассе с 7 марта вводятся временные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса на подконтрольной боевикам территории.



Освобожденный из плена группировки «ДНР» в рамках обмена 29 декабря Олег Сугерей заявил, что является агентом Службы безопасности Украины и принимал участие в ликвидации боевика «Гиви» (Михаил Толстых).



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