Телеканал RTVi не вернется в украинский эфир

Национальный совет по телевидению и радиовещанию окончательно запретил трансляцию телеканала RTVi на территории Украины. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на решение регулятора.



В сентябре 2018 года Нацсовет ввел шестимесячный запрет на ретрансляцию телеканала RTVі, в марте 2019 года его продлили еще на год. Срок временного запрета истекает 7 марта, но в украинский эфир телеканал не вернется.



В конце февраля — начале марта Нацсовет проверил, что показывают на RTVi, и обнаружил многочисленные несоответствия закону Украины «О телевидении и радиовещании» и «Об информации».