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Шмыгаль в четвертый раз высказался по воде в Крым. Кажется, позиция снова изменилась

07 марта 2020, 07:28

Шмыгаль в четвертый раз высказался по воде в Крым. Кажется, позиция снова изменилась

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что вода в Крым будет поставляться только после деоккупации. 

«Крым — это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину», — сказал он в пятницу вечером.

Это уже четвертое высказывание Шмыгаля о поставках воды на полуостров за сутки. 

Все началось в четверг вечером на ток-шоу «Право на власть», где ему задали вопрос об этом. Премьер ответил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. 

Через несколько часов на своей странице в Facebook Шмыгаль отметил, что правительство не имеет технической возможности подавать воду украинцам в Крыму до возвращения полуострова в состав Украины.

В пятницу утром во время часа вопроса правительству в Верховной Раде он сказал депутатам, что Украина не будет поставлять воду военным и промышленным объектам в Крым. При этом Шмыгаль добавил, что украинская сторона любым способом доставит воду на полуостров «в случае необходимости или гуманитарной угрозы живущим там украинцам.

4 марта Шмыгаль стал премьер министром, заменив Алексея Гончарука.

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