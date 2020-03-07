На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще четверо пострадали

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, трое получили боевое поражение и один ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.



Уточняется, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов Авдеевка, Пески, Зайцево.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет.