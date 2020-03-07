Министр о спецмерах на КПВВ Донбасса: пусть оккупанты тоже противодействуют коронавирусу

Вопросом противодействия коронавирусу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны заниматься группировки «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Алексей Резников вице-премьер-министр— министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«В минской группе прошлой сессии поставили вопрос о необходимости проведения всех необходимых мер, как наше Министерство здравоохранения нас научило действовать, так пусть и оккупанты на той стороне выполняют гуманитарную функцию. Потому что согласно женевской конвенции они несут ответственность за мирное население ... Они должны предотвращать и, в том числе, предупреждать людей», — сказал он.



Резников отметил, что любое место пересечения границы, в том числе и линия соприкосновения, имеет соответствующий контроль для предотвращения возможного проникновения вируса. Поэтому на КПВВ есть контроль за температурой людей и в случае возникновения подозрения им «предлагают вернуться и обратиться к врачам на той территории, откуда они прибыли».

С 7 марта украинские власти ввели временные ограничения на всех КПВВ Донбасс. Эти меры включают процедуру осмотра и температурного сканирования.



Граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству территории, в случае подозрения на заражение коронавирусом, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. А тех людей, у кого нет регистрации на подконтрольной Украине территории и есть симптомы болезни, не будут пропускать черех КПВВ.

