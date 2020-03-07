Резников: Разделение МинВОТ может длиться до года

Разделение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц может длиться до года. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала «Интер».



«Создать новое министерство — от шести месяцев до года, но есть юридические возможности — и вы знаете, я как юрист — которые уже отработаны. На среду на заседание правительства будет представление соответствующего проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы Министерство ветеранов работало уже максимально быстро, и Министерство оккупированных территорий», — сказал он.



Резников сообщил, что в дальнейшем будет заниматься контролем и координацией деятельности, связанной с группой в Минске.



Ранее он был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.