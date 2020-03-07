Суд по делу о катастрофе MH17 еще не знает, сколько свидетелей будет заслушано

Суд еще не знает, сколько свидетелей выступят 9 марта в Нидерландах судебном процессе по делу о крушении на Донбассе малазийского Boeing-777. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл.



«Нам известно, что есть определенное число анонимных свидетелей. Но сколько их — нам тоже неизвестно. Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие — это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд», — сообщила судья Вэйннобэл.



Она отметила, что именно суд будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного свидетеля, установив, есть ли для этого основания.



«Также этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является», — сказала она.

Малайзийский «Боинг777», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. В результате происшествия погибли 298 человек, 196 из них - граждане Нидерландов. Прокуратура Нидерландов ведет расследование катастрофы.



Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) обнародовала промежуточный отчет первого этапа расследования крушения малайзийского «Боинга». В международном отчете говорится, что самолет был сбит «Буком», привезенным из России, а стрелявшие находились на неподконтрольной Украине территории.



Россия не согласна с выводами следователей и ведет альтернативное расследование крушения пассажирского самолета.



В конце января 2018 года суд в Иллинойсе (США) удовлетворил иск родственников 25 жертв катастрофы «Боинга» рейса MH17 против гражданина России, экс-командира боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и постановил последнего выплатить 400 миллионов долларов.



Международная совместная следственная группа состоит из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.